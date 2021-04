Erice aderisce alla Giornata mondiale dell’autismo, il Municipio in blu

Raccogliendo l’invito del Presidente della Fondazione italiana per l’autismo, dell’ANCI e dell’Associazione Nazionale parlAutismo Onlus, il Comune di Erice ha aderito alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo che ricorre proprio oggi, 2 aprile, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Pertanto si è scelto di illuminare di blu la facciata del Palazzo municipale, al fine di “manifestare solidarietà, promuovere conoscenza e rendere visibile la testimonianza della condivisione su una tematica così delicata che colpisce migliaia di famiglie in Italia”. Il colore blu è stato scelto per “identificare” le diverse iniziative svolte da istituzioni e associazioni in questa occasione.

Inoltre, sempre oggi, alle 18, nella pagina Facebook del Comune sarà condivisa la diretta streaming di una fiaccolata virtuale con collegamenti, testimonianze di genitori, presenze istituzionali ed esibizioni di ragazzi.

«Si tratta di un gesto certamente simbolico ma di grande importanza – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora ai servizi sociali, Carmela Daidone -. Significa infatti non sottovalutare il tema ed essere vicini alle famiglie che vivono questa condizione e che esistono anche nel nostro territorio. Per questo illuminiamo di blu la facciata del palazzo municipale, affinché sia testimoniato l’impegno della nostra comunità a favore dell’integrazione ed anche della valorizzazione verso tutti i suoi componenti».

«La consapevolezza di poter accendere una speranza a tutte le famiglie nel poter contare nel sostegno delle istituzioni affinché i loro cari trovino inclusione scolastica, sociale lavorativa e sia loro garantito quanto previsto dalla Legge sul Dopo di Noi», dichiara la Garante del disabile, avv. Maria Pia Tipa.