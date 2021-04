Marsala: si riunisce il Pd, nominata la nuova segreteria. Permangono le divisioni interne

Si sono tenute due riunioni della direzione comunale del circolo di Marsala del Partito Democratico. Nel corso del primo incontro si è discusso il vademecum inviato a tutti i circoli con 20 punti cardine per aprire una discussione nei territori sul programma del Partito Democratico.

“L’obiettivo – afferma una nota a firma della segretaria cittadina Rosalba Mezzapelle – è innescare una riflessione che coinvolga l’intera comunità del Partito sulle idee, le proposte, le analisi espresse dal segretario Enrico Letta nel suo discorso all’Assemblea Nazionale del 14 marzo 2021. I punti di discussione del vademecum il cui titolo è “Progressisti nei contenuti, riformisti nei metodi, radicali nei comportamenti” è un’occasione per iniziare un percorso virtuoso, su l’intero territorio nazionale, che vede il PD affrontare temi cruciali per il paese anche alla luce delle conseguenze innescate dalla pandemia.

Il Partito Democratico di Marsala organizzerà incontri coinvolgendo rappresentanti delle varie categorie e professioni, rappresentanti politici, istituzionali e dei sindacati su tematiche che riguardano l’agricoltura, il turismo, la tutela delle donne, il mondo del lavoro, le attività produttive, sanità pubblica”.





Nel documento si afferma che la riunione che si è tenuta online è servita per fare chiarezza sulla situazione politica locale, “…ma anche per scongiurare che il Partito Democratico di Marsala venga continuamente infangato e indebolito sulle pagine dei giornali o sui social”. Nella seconda riunione – come afferma la segretaria, la sua relazione che ha proposto un nuovo corso, è stata approvata con schiacciante maggioranza. Nel corso della riunione, seppur con tempistica tardiva, si è discusso della sconfitta elettorale subita alle scorse elezioni amministrative di ottobre. “E’ necessario riconquistare l’elettorato attraverso un cambio di passo, per superare il gap che ha decretato la scomparsa del Partito Democratico dal Consiglio Comunale nella consiliatura in corso”.

A fine direzione è stata comunicata la segreteria, che si intende in seguito implementare, i cui componenti sono: Cristian Angileri, Anna Caliò, Enzo D’Alberti, Gaspare Galfano e Fabrizio Alloro. Un gruppo di iscritti e dirigenti del Pd ha invitato il presidente del circolo a convocare con urgenza l’Assemblea degli iscritti per discutere della situazione sanitaria in piena pandemia e di questo grave scandalo relativo agli arresti di dirigenti della Regione e delle dimissioni dell’assessore regionale Ruggiero Razza. Tra i firmatari della richiesta ex consiglieri comunali come Linda Licari e Luana Alagna e gli ex assessori Clara Ruggieri, Salvatore Accardi oltre che l’ex vice sindaco Agostino Licari.

“E’ arrivato il tempo – ci ha detto l’ex di Alberto di Girolamo – di voltare davvero pagina. Per farlo occorre che tutti facciamo un passo in dietro. Credo che sia giunto il momento di dimissioni di tutto il gruppo dirigente di Marsala. Ripartire da zero e aprire una discussione franca, tra gli iscritti ma anche tra quanti a sinistra hanno a cuore le sorti di una città con forti tradizioni democratiche e progressiste che è finita per essere governata dalla destra. Chiamiamolo congresso, assemblea su temi, ma cerchiamo di fare emergere i migliori aspetti della politica di sinistra, a cominciare dal lavoro. Io credo che si possa partire con una discussione che approdi anche all’individuazione, permanendo ancora questa legge elettorale, di una piattaforma di discussione che individui anche i soggetti da proporre come candidati già dalle prossime elezioni regionali”.