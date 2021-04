Il Giovedì Santo in scatti… verso il 2022. VIDEO

Oggi si sarebbe svolta, come da tradizione, a Marsala, la Sacra Rappresentazione del Giovedì Santo, processione che si dipana per le vie cittadine grazie a un gruppo di attori che mettono in scena gli ultimi attimi di vita di Gesù Cristo. A causa della pandemia ancora in corso, lo scorso anno non si è potuta tenere e neanche quest’anno si svolgerà. In attesa dell’edizione, si spera, 2022, vi lasciamo alcuni scatti e video rappresentativi. Le immagini si trovano nella pagina Facebook Giovedì Santo A Marsala aperta a tutti.

ph. Salvatore Sinatra

ph. di Bea

ph. di Bea

ph. di Bea

ph. Mauare – Maurizio Arena

ph. di copertina di Lorenzo Gigante