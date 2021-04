Coronavirus: in Sicilia 1.282 nuovi positivi, ma manca il dato sui test antigene. Più di 500 morti in Italia

Settimana difficile per i dati relativi al Coronavirus in Sicilia. Non trasmessi martedì, a poche ore dagli arresti della dirigente del Dasoe Di Liberti e dalle dimissioni dell’assessore Razza; inviati in maniera errata ieri, con tanto di rettifica al ribasso in serata, oggi sono stati pubblicati in ritardo rispetto al solito e comunque non corredati dal dato relativo ai test dell’antigene.

Ad ogni modo, l’aumento dei casi nelle ultime 24 ore risulta evidente, con 1.282 nuovi positivi a fronte di appena 82 guariti e 19 decessi. Sono 1039 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 143 in terapia intensiva.

Sul fronte nazionale, sono stati 356.085 i test processati nelle ultime ventiquattro ore, da cui sono emersi 23.649 nuovi casi di Coronavirus per un tasso di positività che scende al 6,6% (-0.2% rispetto a ieri). Resta alto il numero dei decessi (501), ma cresce anche quello dei guariti (+20.712).

Sono, infine, 3.681, 29 meno di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

La Lombardia resta la regione con più contagi giornalieri (4.483), davanti a Puglia (2.369), Piemonte (2.584), Campania (2.258), Lazio (1.838), Emilia Romagna (1.809), Veneto (1.633) e Toscana (1.631).