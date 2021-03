Il Servizio Municipale Autotrasporti del Comune di Marsala rende noto che domani – mercoledì 31 marzo – la Circolare Urbana non effettuerà servizio,

in quanto il bus elettrico sarà sottoposto ad un intervento di manutenzione. La Circolare Urbana, salvo imprevisti, tornerà in funzione dal 1° Aprile.