Avis Marsala: ecco come donare nel mese di aprile

Fissate le date del mese di aprile nelle quali l’Avis di Marsala svolgerà il servizio di raccolta sangue. Complessivamente, sono sette le giornate dedicate, la prima delle quali è il prossimo 1° Aprile. Ne seguiranno altri quattro di Giovedì (8, 15, 22 e 29); mentre due saranno le Domeniche, l’11 e il 18.

Si consiglia la prenotazione online all’indirizzo https://avis-comunale-marsala.reservio.com/, in moda da scegliere data e orario in cui recarsi nella sede sociale di via Bruzzesi. Ad accogliere i donatori – dalle 8 alle 11.30 – ci saranno volontari e personale sanitario, qui nella foto di gruppo in occasione della donazione del dr. Cristiano Li Gioi, medico in servizio all’Avis.