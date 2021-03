Argento di Caruso e Minini al Concours Chardonnay du Monde. Due medaglie per l’Italia

Marsala ha portato i vini italiani in alto in Europa e nel mondo al prestigioso Concours Chardonnay du Monde 2021 svoltasi a Parigi. Il 28 ° concorso sul confronto qualitativo del miglior Chardonnay del Mondo si è tenuto dal 9 al 12 marzo 2021 nel Castello Ravatys di Saint Lager (Città Internazionale della Vite e del Vino), nel cuore della denominazione Brouilly ai piedi del Mont Brouilly in Borgogna.

L’Italia riceve due medaglie d’Argento, una va nel Lazio, l’altra in Sicilia grazie alla Cantina Caruso e Minini di Marsala.