Trapani e associazione nazionale Plasticfree: stipulata una convenzione

“Un particolare ringraziamento alle ragazze e ai ragazzi dell’associazione nazionale Plasticfree – afferma in una nota il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida – con la quale stipuleremo una convenzione per una collaborazione duratura e per azioni diverse di sensibilizzazione ambientale, per cominciare dal mare – che sono intervenuti raccogliendo numerosi sacchi di plastica sulla battigia trapanese.

Rifiuti di plastica, in particolare modo, portati dalle onde marine ma anche dall’inciviltà dj taluni che certamente cittadini trapanesi non possono essere definiti ma più semplicemente INCIVILI. Mare pulito e bello, non solo è un nostro dovere responsabile ma anche un piacere viverlo, anche per turisti e visitatori. Chi sporca il mare e la città, fa danno grave ad ognuno di noi. Impariamo tutti ad essere vigili del nostro vicino ed orgogliosi della bellezza pulita della nostra città e del nostro mare “.



Il sindaco Giacomo Tranchida