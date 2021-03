Covid, calano i casi ma cresce il tasso di positività, In Sicilia aumentano i ricoveri

Il bollettino nazionale di oggi, domenica 28 marzo, diffuso dal ministero della Salute, certifica 19.611 nuovi casi e 297 morti.

Il totale è di 3.532.057 positvi registrati dall’inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 23.839. Le vittime ieri erano state 380, per un totale dall’inizio della pandemia di 107.933. In calo anche il numero dei tamponi effettuati (272.630 oggi, 357.154 ieri) con il tasso di positivita’ che sale al 7,2% rispetto al 6,7% di ieri.

Sono 3.679 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 44 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 217 (ieri erano stati 264). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.701 persone, in aumento di 80 unità rispetto a ieri.

Sono 953 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia su 25.247 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 3,7%, in aumento rispetto a ieri. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 25 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia 4.583. Il numero degli attuali positivi è di 17.000 con 588 casi in più rispetto a ieri, mentre i guariti sono 340. Negli ospedali i ricoverati sono 973, trentatré in più rispetto a ieri. Quelli nelle terapie intensive sono 129, due in più.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 395, Catania 119, Messina 121, Siracusa 51, Trapani 25, Ragusa 86, Caltanissetta 45, Agrigento 100, Enna 11.