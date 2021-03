Al via l’Under 15 di Pallamano: Marsala batte il Giovinetto e perde col Palermo

È iniziato ieri il Campionato Under 15 maschile che vede nello stesso girone contendersi l’accesso alla fase successiva le squadre del l’Asd Pallamano Marsala, Il Giovinetto, la Asd Leali e il Cus Palermo. Durante il primo incontro i ragazzi dell’Asd Pallamano Marsala hanno dimostrato di avere carattere da vendere vincendo il quasi “derby” per 17 a 24 contro Il Giovinetto Petrosino in una partita davvero entusiasmante.

Nel secondo incontro hanno perso di un solo gol (25/26) contro un ottimo Cus Palermo. “Siamo contenti del risultato ottenuto – dice Vito Di Giovanni -, questo per noi oggi é stato un test importante e dev’essere un punto di partenza per lavorare con questi giovani promettenti atleti che sono sicuro ci daranno grosse soddisfazioni”.