Nel mondo raggiunti i 2,7milioni di deceduti per Coronavirus

Il numero di decessi per le conseguenze del Covid-19 nel mondo superano un nuovo tragico primato: sono più di 2,7 milioni secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins.

University sulla base delle dichiarazioni ufficiali dei governi. Per l’esattezza, il conteggio è arrivato a 2.709.821, mentre quello dei contagiati dal virus è ormai a 122.825.490 casi registrati. I paesi più colpiti per numero assoluto di decessi sono Stati Uniti, Brasile, Messico e India, mentre per contagi l’India è al terzo posto.

Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di morti (541.907), seguiti da Brasile (292.752), Messico (197.219), India (159.558) e Regno Unito (126.026). In Italia i deceduti ad oggi sono 104.241.