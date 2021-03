Depotenziamento del personale infermieristico all’Inam, interviene il consigliere Lele Pugliese

Il consigliere Lele Pugliese su segnalazione dell’utenza e su comunicazione del coordinatore del Tribunale dei diritti del malato comunica tramite un apposita nota stampa, di essere venuto a conoscenza del depotenziamento del personale infermieristico in servizio presso l’Ambulatorio Infermieristico e Paziente Cronico avente sede in Piazza Francesco Pizzo nei locali dell’Inam.



”Tale ambulatorio”- ci riferisce il consigliere Pugliese- “svolge un servizio di grande importanza per la cittadinanza marsalese, in quanto ogni anno sono centinaia gli interventi effettuati dagli operatori sanitari che prestano servizio in tale struttura. Ad essa, infatti, possono accedere tutti i cittadini muniti di apposita prescrizione, redatta dal loro medico di famiglia al fine di usufruire gratuitamente di interventi preventivi, curativi e riabilitativi di natura infermieristica. Si pensi ad esempio alle medicazione di ferite, o alla semplice misurazione della pressione arteriosa o ancora al cambio delle flebo endovenose. Il depotenziamento del personale crea un grave disservizio per tutta quell’utenza che si trova costretta quotidianamente a ricorrere alle figure infermieristiche per far fronte ad esigenze di salute, vedendosi costretto ad affollare altre strutture che, considerato il momento storico, sono già al collasso.”



Pugliese durante il consiglio comunale che si è tenutolo lo scorso 17 marzo ha informato l’assise in merito ai fatti riservandosi di redigere nelle un atto di indirizzo per comprendere al meglio le ragione che hanno indotto l’Asp a depotenziare tale servizio.