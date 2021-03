Màkari conquista il martedì sera, oltre 6milioni di telespettatori per Rai Uno

Ancora ottimi numeri per la serie tv Màkari, andata in onda domenica lunedì e martedì sera su Rai Uno. Ambientata nei luoghi più suggestivi della Provincia di Trapani, la fiction prodotta da Palomar, è stata vista da 6.196.000 di telespettatori con uno share pari al 25,9%. Diretta rivale non di poco conto, la partita di Champions League tra Real Madrid e Atalanta che è stata vista da 4.289.000 persone con il 15,7% di share.

Màkari torna lunedì prossimo, 22 marzo, con l’episodio “E’ solo un gioco”, nuova drammatica avventura per il giornalista Saverio Lamanna.