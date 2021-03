Coronavirus, 23.059 nuovi casi e 431 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casi di contagio in Italia. I nuovi positivi, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, sono 23.059 contro i 20.396 di ieri, a fronte di 369.084 tamponi processati e che fa risalire l’indice di positività al 6,2%. Cala invece il numero delle vittime: 431 contro i 502 di ieri. I guariti sono 19.716 mentre gli attuali positivi crescono di 2.893 unità a 539.008.

Sul fronte dei ricoveri si registra una lieve crescita a 26.517, mentre nelle terapie intensive sono ricoverate 3.317 persone con una crescita complessiva di 61 pazienti e 324 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 509.174 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (4.459), seguita da Campania (2.665) e Piemonte (2.374).

