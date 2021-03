Ancora Marsala nella fiction Makàri, Giorgia Busetta video assist

Oltre al giovane attore Andrea Matteo Galfano, la fiction Rai Uno della Palomar – che andrà in onda dal 15 marzo – conta su un’altra professionista marsalese.

Si tratta di Giorgia Busetta, 26 anni, che ha frequentato il Liceo Pascasino, praticando vela a livello agonistico ed appassionandosi al Cinema. Per tre anni ha lavorato come animatrice sulle navi di Costa Crociere, per poi frequentare a Roma l’Accademia di Cinema e Cinematografia Griffit come direttore di fotografia.

Dopo l’esperienza di studio e formazione, inizia i primi passi nel mondo del Cinema e Tv, adesso Giorgia “approda” come video assist per la fiction Rai “Màkari” del regista Michele Soavi, seguendo tutte le riprese del cast avvenute in Provincia di Trapani, tra Marsala, Erice e Castellammare del Golfo.

“Màkari”, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri (Sellerio), racconta i casi seguiti dal giornalista Saverio Lamanna – che avrà il volto dell’attore palermitano Claudio Gioè – che si ritrova casualmente nei panni di un detective.