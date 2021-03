Cento Passi e il “bollino rosa” per le neo mamme. “Bene il Consiglio, adesso venga reso operativo”

In una delle ultime sedute del Consiglio comunale di Marsala è stato approvato all’unanimità un atto di indirizzo che prevede l’introduzione del cosiddetto “bollino rosa” per le donne in stato di gravidanza o che hanno in macchina un neonato. Obiettivo dell’iniziativa è offrire un aiuto alla mobilità alle mamme, che spesso non riescono a trovare posto in prossimità del luogo di lavoro, degli ambulatori medici o delle attività commerciali presso cui si recano. “La proposta l’avevo lanciata in campagna elettorale, così come un’altra che mi sta molto a cuore e che prevede la realizzazione di passerelle per disabili nelle nostre spiagge”, spiega Gianluca Lupo. Inizialmente si era pensato di ripristinare le strisce rose, ma dopo un confronto con il comandante Menfi, che ha avuto modo di spiegare che non sono previsti dal Codice della Strada stalli di parcheggio riservato (e le eventuali sanzioni non sarebbero dunque valide), si è optato per i bollini rosa, che le donne potranno lasciare sul cruscotto della macchina dal terzo mese di gravidanza fino al primo anno di età del bambino, consentendo loro di parcheggiare gratuitamente anche negli stalli con sosta a disco orario o a pagamento (delimitati da strisce blu). “Siamo molto soddisfatti – afferma il coordinatore di Cento Passi, Fabio Genna – perchè è stata la base politica a lanciare la proposta, poi approvata dall’organo consiliare. Speriamo, adesso, che la giunta la renda operativa rapidamente”.