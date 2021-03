Marsala: niente auto in via Roma nei festivi e prefestivi fino a maggio

Al fine di scoraggiare assembramenti nella via Roma, luogo di aggregazione di Marsala dove hanno sede numerosi negozi e luoghi di ritrovo, il sindaco Massimo Grillo – come aveva anticipato alcuni giorni fa – ha disposto modifiche alla circolazione veicolare limitatamente alle giornate festive e prefestive. E ciò, tenuto conto che il transito dei veicoli impone ai pedoni di muoversi all’interno di spazi ristretti sui marciapiedi, aumentando possibili contatti interpersonali. Pertanto, al fine di favorire il distanziamento anti-covid quale misura di prevenzione del contagio, il provvedimento sindacale consentirà ai pedoni di transitare anche sulla carreggiata al solo fine di raggiungere le attività commerciali presenti.

Il divieto di circolazione veicolare entrerà in vigore domani – sabato 13 marzo – e dovrà essere osservato in tutti gli altri giorni prefestivi e festivi, fino al prossimo 30 maggio. Il transito, nelle suddette giornate, sarà vietato dalle ore 16 alle ore 21 in tutta la sede stradale, da via Francesco Crispi a via Itria. Sarà consentito l’attraversamento veicolare nel tratto di via Roma che congiunge via G. Bruno con via Spanò. Deroghe per residenti e titolari di passi carrabili, nonchè per i soggetti con limitata capacità di deambulazione.