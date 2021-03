Lo scorso 6 marzo, presso la sede di Fornara dell‘Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi” di Marsala, il Lions Club locale ha premiato alcuni alunni della Scuola Secondaria di I grado – dei plessi di Terrenove e Fornara – che hanno partecipato al Concorso Internazionale “Un Poster per la Peace”. I componenti del Lions Marsala hanno rilasciato ad ognuno degli studenti, una targa di riconoscimento, un certificato di merito e un calendario Lions.

La “De Gasperi” ha dato vita per l’occasione ad un evento nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, coinvolgendo gli “ospiti” e un gruppo di studenti. E’ stata l’occasione anche per donare all’istituzione scolastica guidata dal dirigente Leonardo Claudio Gulotta, giunto quest’anno alla guida dell’Istituto Comprensivo “De Gasperi”, due lettini medici nel caso in cui qualcuno a scuola avesse bisogno in caso di leggero malessere, da parte del Lions Club presieduto da Antonino Arangio, presente all’evento organizzato dalla scuola, con la docente Vitalba Pipitone, il cerimoniere Pietro Di Girolamo, il tesoriere Francesco De Blasi e l’addetta stampa Paola Di Pietra. Ad intervenire, anche il vice sindaco del Comune di Marsala Paolo Ruggieri, nonchè membro dello stesso Club.

Al dirigente scolastico Gulotta, è stata donata anche una targa ricordo di “Un Poster per la Peace” e alcuni calendari Lions.

“Sono emozionato per il nobile gesto – ha affermato il preside -. Ringrazio il Lions Club Marsala; il linea con la vision di apertura dell’Istituzione scolastica agli enti, alle Istituzioni, ai Club e a tutte le associazioni, auspico per il futuro un percorso di collaborazione per altre iniziative, attività o progetto che possano interessare la scuola”.

La cerimonia è stata allietata dall’Orchestra dell’I. C. “A. De Gasperi” che ha eseguito due brani: “Autumn Leaves” di J. Kosma e “Sway” di D. Martin, sotto l’attenta guida dei professori Leonardo Cassarà, Tommaso Ippolito, Graziano Salvatore e Elisabetta Noto.