Da lunedì la Sicilia torna zona arancione (e a Pasqua rossa)

Arancione e rosso saranno i colori della Sicilia da qui al 6 aprile. La preoccupazione del governo Draghi per la terza ondata ha comportato una scelta all’insegna della cautela per tutto il territorio nazionale. In base alle indicazioni del Comitato Scientifico, il Consiglio dei Ministri ha disposto che da lunedì 15 marzo tutte le regioni attualmente in “giallo” – come la Sicilia – passeranno automaticamente in arancione e manterranno questa colorazione fino al 2 aprile, salvo improvvisi incrementi della curva dei contagi.

Sabato 3, domenica 4 (giorno di Pasqua) e lunedì 5 (pasquetta) è prevista un’unica zona rossa nazionale, con conseguenti limitazioni alle riunioni familiari o alla mobilità tra regioni.

Martedì 6 aprile la Sicilia (e le altre regioni che fino a venerdì santo avevano la stessa colorazione) tornerà arancione. A quel punto, in base all’andamento dei contagi, sarà chiaro quale sarà l’orientamento del governo Draghi per le settimane successive.