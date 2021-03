Coronavirus nel trapanese: altri 4 decessi, 522 i positivi

Quattro positivi in provincia di Trapani nelle ultime 24 ore, al netto delle guarigioni e dei decessi legati all’emergenza da Coronavirus. Gli attuali contagiati passano da 518 a 522, ma cresce anche il dato dei soggetti deceduti dall’inizio della pandemia, che adesso sono 256 (+4 nelle ultime 24 ore). Diminuisce, in compenso, il numero dei soggetti ricoverati, da 20 a 13, tutti nei reparti Covid. Attualmente, infatti, non si registra alcuna degenza in terapia intensiva.

Questa la distribuzione dei positivi nei 24 Comuni del trapanese: Alcamo 66, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 47, Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 86, Custonaci 5, Erice 34, Favignana 0, Gibellina 0, Marsala 98, Mazara del Vallo 28, Paceco 12, Pantelleria 0, Partanna 2, Petrosino 2, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito lo Capo 2, Santa Ninfa 3, Trapani 115, Valderice 15, Vita 0.

Nelle ultime 24 ore sono stati 177 i tamponi processati e 517 i test per la ricerca dell’antigene.