Matteo Andrea Galfano, il piccolo attore marsalese nella fiction Rai “Màkari”

Un giovanissimo marsalese nella nuova fiction di Rai Uno “Màkari”. Si tratta di Matteo Andrea Galfano, otto anni, studente della classe terza del plesso “Sirtori” con la passione del teatro. Grazie al TAM, Teatro Abusivo Marsala di Massimo Pastore e Alessandra De Vita, ha preso parte ai provini indetti dalla casa produttrice Palomar. È stato scelto dal regista Michele Soavi per la fiction in onda il 15 e il 16 marzo, che lo vedrà come attore insieme al cast di eccellenza composto da Claudio Gioè, Domenico Centamore ed Ester Pantano.

La fiction è interamente ambientata in Sicilia, soprattutto nella nostra Provincia in luoghi ricchi di fascino, e ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri. In uno degli episodi sarà presente il nostro piccolo concittadino al quale facciamo i migliori auguri per questa avventura nata come un gioco. “È stata un’esperienza bellissima e divertente per il nostro Matteo, e ricca di emozioni anche per noi genitori: veder realizzare il piccolo grande sogno di nostro figlio è sicuramente momento di gioia e ringraziamo l’intero cast e tutto lo staff: dagli attori alla produzione, al regista e ai collaboratori, che lo hanno trattato con infinita dolcezza oltre alla loro indubbia professionalità”, affermano la mamma e il papà.

La fiction racconta le indagini di un ex-giornalista, Saverio Lamanna, che, licenziato dal suo incarico di capo ufficio stampa di un vice ministro a Roma, torna nella sua casa di famiglia a Màkari e si ritrova detective per caso nella sua terra natia.