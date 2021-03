Contrasto allo spaccio a Trapani e Erice, coppia nasconde droga nei croccantini del cane

I Carabinieri delle Stazioni di Erice e Trapani-Borgo Annunziata, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, nel corso di un mirato servizio di contrasto alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato tre soggetti poiché trovati in possesso di hashish e marijuana.

In particolare, i Carabinieri si sono recati dapprima presso l’abitazione di C. A., gravato da precedenti di polizia e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, al fine di procedere ad una perquisizione domiciliare. Infatti, precedenti servizi di osservazione, avevano evidenziato la presenza di soggetti noti alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti, che gravitavano in qualsiasi ora del giorno e della notte, intorno all’abitazione del 24enne.

Una volta giunti all’interno, ai militari operanti non è sfuggito il comportamento sospetto della moglie dell’uomo che, alla vista dei Carabinieri, aveva cercato di occultare un sacchetto di stoffa tra i croccantini del cane. Prontamente recuperato, nel sacchetto erano contenute 17 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, confezionate con carta alluminio, per un peso complessivo di circa 15 grammi. Nel proseguo della perquisizione, i militari hanno rinvenuto una ulteriore dose di hashish, identica a quelle rinvenute all’interno del sacchetto, insieme ad un bilancino di precisione.

Nel medesimo contesto operativo, gli operanti hanno tratto in arresto O. V., 44enne trapanese e gravato da precedenti di polizia, il quale, a seguito di un’altra attività di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nella giornata di oggi, la competente Autorità Giudiziaria, ha convalidato tutti gli arresti operati dai Carabinieri disponendo per il 26enne e la moglie, le misura cautelari rispettivamente dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria