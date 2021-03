Grave incidente a Marsala: trasferito a Palermo il giovane conducente dell’auto

Grave incidente nel pomeriggio a Marsala, nel versante sud della città. In seguito al sinistro, avvenuto in contrada Scacciaiazzo, si trova in gravi condizioni un giovane marsalese, di 29 anni, che era alla guida di una Fiat Punto rossa che si è violentemente scontrata contro un furgoncino bianco. L’utilitaria si è ridotta a un cumulo di lamiere e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre in sicurezza il giovane conducente. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Il 29enne – S.P. le sue iniziali – è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. I medici del nosocomio lilybetano lo hanno intubato e ne hanno disposto il trasferimento al Trauma Center dell’Ospedale Villa Sofia – Cervello di Palermo, reparto specializzato per pazienti politraumatizzati.