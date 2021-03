Coronavirus nel trapanese, positivi e ricoveri ancora in calo

Otto positivi in meno, al netto di decessi e guarigioni, in provincia di Trapani. Scende a 504 il numero degli attuali contagiati sul territorio, così distribuiti: Alcamo 61 (-9 nelle ultime 24 ore), Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 46 (-2), Castellammare del Golfo 4, Castelvetrano 87, Custonaci 5, Erice 42 (-1), Favignana 0, Gibellina 0, Marsala 85, Mazara del Vallo 26 (-3), Paceco 11 (+2), Pantelleria 1, Partanna 2, Petrosino 2, Poggioreale 2, Salaparuta 0, Salemi 0, San Vito Lo Capo 2, Santa Ninfa 3, Trapani 107 (+6), Valderice 17, Vita 0.

Stabile il dato sui decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (252), mentre i guariti salgono a 10147. Tra i ricoverati, si registrano due pazienti in terapia intensiva (uno in più di ieri) e 20 nei reparti Covid (quattro in meno di ieri).

Nelle ultime 24 ore, sono stati processati 302 tamponi e 240 test per la ricerca dell’antigene.