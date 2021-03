Trapani: terminati i lavori al Palazzo Liberty sede di Poste Italiane

Ritorna all’antico splendore e ai fasti dell’epoca Liberty la facciata dell’edificio di piazza Vittorio Veneto dove ha sede, a Trapani, la filiale di Poste Italiane.

Dopo circa tre anni, infatti, sono terminati i lavori di restauro del prospetto portati avanti in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali e sotto il coordinamento, per Poste, del responsabile di ingegneria MAI Sicilia, Giangiuseppe Montalbano, e della direzione lavori interna guidata dall’architetto Chiara Bucchieri.

L’intervento ha riguardato il prospetto principale dell’edificio progettato nel 1924 dall’architetto esponente del Liberty siciliano Francesco La Grassa proprio per ospitare la sede centrale per i servizi postali. I lavori sull’edificio si sono svolti in due fasi a partire da novembre 2018. Un intervento complesso che ha interessato in particolare il rifacimento, con uso di tecniche di restauro moderne, dei fregi esterni che nel corso degli anni si erano completamente deteriorati. Restaurata anche la parte dei cornicioni con rilievi in pietra che corrono lungo tutto il perimetro della terrazza. “Oggi restituiamo alla città il prospetto principale della sede che ospita la filiale di Poste Italiane – spiega l’architetto Chiara Bucchieri –. I lavori hanno interessato, oltre alla facciata, anche i locali interni del Palazzo di grande interesse artistico, storico e architettonico: oltre al recupero della facciata infatti è stato effettuato il restauro conservativo degli affreschi e della vetrata monumentale che si trova in sala pubblico e abbiamo installato i nuovi pali in stile liberty posti sui due lati antistanti la piazza. L’intervento si concluderà con un progetto di illuminazione con RGB”.

La direttrice della filiale Roberta Chiesurin e l’architetto Chiara Bucchieri

Ma in cantiere sono già previsti ulteriori interventi e nei prossimi mesi si lavorerà al ripristino degli altri lati dell’edificio, come precisa l’architetto Bucchieri: “Già a partire dalle prossime settimane i lavori proseguiranno con gli interventi di recupero sul prospetto laterale destro del Palazzo, terminati i quali restituiremo interamente l’edificio ai cittadini”.

Fino a giovedì 11 marzo, in occasione della festa della donna, presso l’ufficio postale con sportello filatelico di Trapani centro ospitato proprio all’interno del Palazzo di piazza Vittorio Veneto, “Poste Italiane mette a disposizione le cartoline filateliche e l’annullo speciale dedicati”. L’invito arriva dalla direttrice della filiale di Trapani Roberta Chiesurin: “È un’occasione per tutti i collezionisti e per chiunque voglia ammirare anche dall’interno i pregi architettonici della perla liberty trapanese”.