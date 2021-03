Marsala: casi Covid al Juparanà, disposta sanificazione

Con un annuncio sulla pagina Facebook, il risto-bar Juaparanà di Piazza Francesco Pizzo a Marsala, ha disposto la chiusura momentanea dei locali per alcuni casi di Covid a contatto con il personale.

I locali verranno sanificati, così come specificato dal titolare Filippo Licari e tutti i collaboratori verranno messi in sicurezza. Ancora non si capisce se i casi Covid si sono riscontrati in chi frequentava il locale in questo periodo di zona gialla o se invece si sono riscontrati all’interno del personale.

Questo il messaggio su Facebook: