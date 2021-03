Trofeo del vino Marsala: 140 ciclisti in gara sul Lungomare

Si è svolta domenica 7 marzo 2021 a Marsala la 1^ edizione “Trofeo del vino Marsala” che apre le kermesse ciclistiche nel territorio. Teatro dell’iniziativa è stato il Lungomare di Marsala, coloratissimo in una bella giornata di sole primaverile, trasformato per l’occasione in circuito ciclistico dalle prime ore del mattino. La gara è stata organizzata dallo staff tecnico del Marsala team 2012, capitanata dal presidente Francesco Catalano e coadiuvato da tutto lo staff degli iscritti alla società. Alla manifestazione ciclistica hanno partecipato diverse squadre delle province di Trapani, Palermo, Agrigento.

Due le batterie in campo. La prima ha preso il via verso le ore 9,15 per un totale di 25 giri fra il Cine Impero, antistante la Piazza di Porta Nuova, bastione Canottieri, ferro di cavallo, Museo Baglio Anselmi, la chiesa di San Giovanni per fare ingresso nel lungo e veloce rettilineo fino al traguardo di Porta Nuova. Subito dopo è partita la seconda batteria che prevedeva 20 giri. Oltre 140 gli atleti che si sono “sfidati” sul circuito anzidetto e che ha visto trionfare sulla linea del traguardo i seguenti vincitori suddivisi per categoria: Debuttanti: Raffaele Pecora; Junior: Castelli Giorgio; Senior A: Napoli Michele; Senior B: Visconti Agostino; Veterani A: Barretta Salvatore; Veterani B: D’orio Girolamo; Gentlemen A: Graziano Antonino; Gentlemen B: Grifeo Paolo; Super Gentlemen: Minì Pietro, mentre per la categoria Donne ha trionfato la Marsalese Giusy Rallo del Marsala Team 2012.

Altri atleti del Marsala Team che hanno preso parte alla gara sono: 1^ batteria: Russo Gabriele 23, Alacchi Francesco 65 – Seconda batteria: Susino Filippo (21°) Prinzivalli Roberto (35) Reina Vincenzo (36), Cangemi Salvatore (51) Parrinello Antonello (52) Ricci Vincenzo (63).

“Sono contento per il successo dell’iniziativa di oggi – ha affermato il Presidente Francesco Catalano – frutto di una sinergia proficua tra il mondo sportivo dinamico e le istituzioni locali che ci sono state vicine”.

Gara quindi molto partecipata con nomi da cartellone e concorrenti agguerriti ma anche con uno staff organizzativo che ha portato a termine un eccellente lavoro, cosa non facile in questo periodo funestato dal covid19. A tal proposito si rammenta che prima e dopo la gara sono state rispettate procedure anti-covid emanate dal CONI.