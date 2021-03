Bullismo e cyberbullismo: al Liceo Ruggieri di Marsala un laboratorio per gli studenti del primo anno

Stimolare una riflessione su un uso consapevole dei media, ma anche sul valore del rispetto e dell’empatia. Questi gli elementi principali intorno a cui si è sviluppata un’attività laboratoriale organizzata nei giorni scorsi presso il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala, nell’ambito del Safer Internet Day e dell’iniziativa “Un nodo blu – Le scuole unite contro il bullismo”.

A coordinare i laboratori è stata la psicologa e psicoterapeuta Lijia Genovese, che in tre diverse giornate ha incontrato tutte le prime classi dell’istituto, affiancata dalla professoressa Patrizia Pizzo, responsabile d’istituto sul fenomeno del bullismo, e dall’animatore digitale Michele Galfano.

Dopo una presentazione iniziale e uno spazio dedicato al brain storming sul tema, è stato proposto agli studenti un video incentrato sui rischi connessi ad un uso irresponsabile del web, con riguardo anche alla privacy individuale e alle normative di riferimento. Seguendo la logica del learning by doing è stata successivamente proposta una simulazione circa l’utilizzo dei social da parte degli adolescenti: suddivisi in microgruppi, gli studenti hanno ideato un’ipotetica “storia” da pubblicare sui più popolari social network, sperimentando in un setting protetto la possibilità di rimandare commenti positivi o negativi nei confronti dei protagonisti, al fine di osservare l’impatto emotivo. In conclusione, è stato somministrato un questionario ed è stato attivato un circle time in cui ogni studente ha messo in comune le proprie riflessioni sull’esperienza. Tutto ciò, con l’obiettivo di dare un contributo costruttivo, volto ad alimentare empatia ed intelligenza emotiva da parte degli studenti, in una logica di cittadinanza attiva, protagonismo responsabile e consapevolezza nell’uso dei media.

Il laboratorio sul bullismo e il cyberbullismo si inserisce, a sua volta, in una cornice più ampia che vede la psicologa e psicoterapeuta Lijia Genovese condurre uno sportello d’ascolto attivato a servizio degli studenti del Liceo Ruggieri, nel pieno rispetto della privacy. Gli incontri si svolgono in presenza o in modalità on line (tramite la piattaforma Google Meet) e sono orientati al monitoraggio del conflitto e al contenimento del disagio emotivo, di questi tempi amplificato ulteriormente dai disagi legati all’emergenza epidemiologica.