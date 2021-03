Trapani, picchia la ex compagna e la droga: arrestato

Aggredita e picchiata di continuo, costretta anche a ricevere una miscela di stupefacenti per endovena. La storia arriva da Trapani, dove gli agenti della squadra mobile hanno arrestato un 45enne in esecuzione di una ordinanza emessa dal gip su richiesta della Procura. L’uomo da diversi mesi aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della ex compagna “aggredendola e picchiandola – sottolineano dalla questura – in modo continuativo”. Il 45enne ora deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e spaccio di droga aggravato dall’aver utilizzato piu’ sostanze miscelate. (DIRE)