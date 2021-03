Pista ciclabile dello Stagnone, predisposte due ordinanze che disciplinano la circolazione dei veicoli

Lo scorso 1 marzo con un’ordinanza a firma del dirigente vicario della polizia municipale, Vincenzo Menfi, si interveniva con la limitazione della circolazione dei veicoli nella zona dello Stagnone adiacente alla pista ciclabile.

“Visto il restringimento della strada e il senso unico già istituito da tempo – ci ha detto il dirigente – proprio per tutelare i pedoni e i ciclisti, ho ritenuto opportuno abbassare a 30 all’ora il limite massimo di velocità raggiungibile dai veicoli e inoltre vietare tassativamente i sorpassi”.

Ieri 5 marzo è stata firmata una nuova ordinanza. “La nuova mia nuova disposizione non annulla la precedente ma anzi la completa – ci ha detto ancora Vincenzo Menfi -. Dopo un sopralluogo personale sul posto, ho disposto il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata e il divieto di attraversamento veicolare della pista ciclabile, il tutto per evitare pericoli alla circolazione stradale correlati alla presenza della pista ciclabile che è ancora in fase di realizzazione”.