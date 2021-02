Nuovo look per Piazza del Popolo: la giunta di Marsala pubblica due avvisi

L’amministrazione comunale di Marsala ha deciso di progettare un restyling di Piazza del Popolo. L’obiettivo dell’intervento prevede la riqualificazione della piazza, al fine di ridarle decoro e rilanciarne la funzione di centro di aggregazione. A tal fine, saranno proposte due soluzioni progettuali su cui anche i cittadini saranno chiamati ad esprimere la propria valutazione, volta ad orientare la scelta dell’Amministrazione Grillo.

Partner del Comune in quest’iniziativa è lo IACP di Trapani, con il quale è stata stipulata un’apposita convenzione per meglio coordinare l’azione di riqualificazione nella zona individuata. Qui, com’è noto, sono presenti fabbricati in forte degrado e si rilevano notevoli carenze infrastrutturali che ne frenano il suo rilancio sotto diversi aspetti, a cominciare da quello sociale. Non a caso, infatti, saranno pure programmati interventi e servizi specifici per categorie fragili (disabili, anziani in solitudine, giovani coppie a basso reddito…).

“L’obiettivo è quello di riqualificare il patrimonio edilizio residenziale sociale a cominciare da Piazza Del Popolo, nonché rigenerare il tessuto socio-economico cittadino – afferma il sindaco Massimo Grillo -. In tale direzione, è fondamentale favorire la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio perché, da qui, si possa cominciare ad attuare un modello urbano di città inclusiva e sostenibile: quella Smart City che corrisponde agli indirizzi adottati dall’Unione Europea”.

Ed è lo stesso Decreto interministeriale (Infrastrutture e dei trasporti, Economia e Finanze, Beni culturali e Turismo) che – nello stabilire i criteri generali per la valutazione delle proposte – privilegia il coinvolgimento di operatori economici pubblici e privati, nonchè del Terzo settore.

Da qui, l’opportunità di acquisire due distinte manifestazioni di interesse contenute in altrettanti Avvisi pubblicati dall’Amministrazione Grillo nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, per il quale è previsto un contributo statale di 15 milioni di euro. La proposta progettuale – con significativi risvolti sociali ed economici – sarà realizzata nell’area compresa tra Via Abele Damiani e Piazza del Popolo.

Con il primo avviso, si invitano Enti e Privati a candidarsi quali partner con il Comune di Marsala per la partecipazione al “Programma qualità dell’abitare”. Con il secondo, invece – considerato che per la predisposizione del suddetto Programma, l’Amministrazione comunale intende anche acquisire immobili residenziali nella disponibilità di privati cittadini o altri soggetti – i privati o altri comunque interessati sono invitati a manifestare l’interesse ad alienare gli immobili di proprietà ricadenti nell’area urbana identificata. Entrambe le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Marsala entro il prossimo 5 marzo.