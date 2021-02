La Sigel Marsala torna in campo per la Coppa Italia A 2

L’approdo della seconda fase, con una Pool Promozione tutta da svilupparsi, è più vicina di quanto si pensi. Il discorso vale anche per la Sigel Marsala Volley che disputerà questa post-season per la prima volta e con la spinta di un ambiente a dir poco entusiasta anche e non solo per un traguardo agognato ed ora possibile toccare con mano.

Con la seduta di tecnico di sabato mattina 20 febbraio la Prima Squadra ha completato anche la terza settimana di allenamenti. Presumibilmente questa che è terminata dovrebbe trattarsi (il condizionale è d’obbligo in questi casi) della penultima settimana lontano dal volley giocato per Demichelis & Company. L’Ufficio Campionati della Lega Volley Femminile ha fissato la data del 28 febbraio prossimo per la ripresa delle velleità nella serie cadetta. Ma la Sigel non scenderà in campo nel prossimo fine settimana per la disputa della 1^giornata. Si partirà dal Quarto di Finale di Coppa Italia A2 il 3 marzo prossimo con avversario ancora da decretare (Vallefoglia o Cutrofiano) a seconda della posizione di classifica finale di Eurospin Ford Sara Pinerolo.

Alla squadra azzurra è stato accordato la concessione di due giorni di riposo e riprenderà regolarmente a svolgere gli allenamenti martedì 23 febbraio con una doppia seduta.