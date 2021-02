Coronavirus, in Italia il tasso di positività sale al 5,4%. In Sicilia 411 nuovi casi

Anche nelle ultime 24 ore si registra un incremento degli attuali positivi in Italia, al netto dei nuovi casi (13.452), dei guariti (8.946) e dei decessi (232). Sono, infatti, 388.895 i soggetti che in questo momento risultano affetti da Covid-19 in Italia. Il tasso di positività risale al 5,4%.

La maggiore concentrazione di nuovi casi continua a registrarsi in Lombardia (2.514), Emilia Romagna (1.852), Campania (1.658) e Lazio (1.048). Poco sotto quota mille la Toscana (968).

Decisamente più favorevole il trend in Sicilia, dove i guariti nelle ultime 24 ore (1.119) continuano ad essere di gran lunga superiori rispetto ai nuovi casi (411). In diminuzione anche i decessi (18).

Alla luce di ciò, gli attuali positivi scendono a 29.180. Scende sotto quota mille il numero dei pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola, distribuiti tra terapia intensiva (143) e reparti Covid (846). I soggetti in isolamento domiciliare sono invece 28.191.

Scorrendo i dati delle nove province, Palermo si conferma quella con un numero più alto di casi giornalieri (143), davanti a Catania (72), Messina (56), Caltanissetta (48), Siracusa (33), Trapani (24), Ragusa (20), Agrigento (14) ed Enna (1).