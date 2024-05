Sicurezza e precarietà, sindacati in Piazza in tre città trapanesi per un referendum popolare

“Per lavoro ci metto la firma”, sabato e domenica la Cgil sarà presente in alcune zone strategiche di Trapani, Castelvetrano e Marsala con i banchetti informativi e di raccolta firme per chiedere, attraverso il referendum popolare, di rafforzare i diritti sul lavoro, di contrastare la precarietà e di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. A Trapani i banchetti della Cgil si terranno, sabato, dalle 9 alle 12.30, al “Mercato Campagna Amica”, sul Lungomare Dante Alighieri, e dalle 17,30 alle 20,30 in piazzetta Saturno.

Sempre nella giornata di sabato, la Cgil sarà presente a Castelvetrano, dalle 9 alle 13, al Parco delle Rimembranze, in viale Roma.

Domenica, invece, dalle 9 alle 13, i sindacalisti della Cgil saranno a Marsala al “Mercato del Contadino”, in via Colonnello Maltese. Il referendum popolare, che ha preso il via lo scorso 25 aprile, si compone di quattro quesiti referendari che riguardano la stabilità, la dignità, la sicurezza e la tutela del lavoro.

Per saperne di più e per firmare si può vistare anche la pagina web www.cgil.it/referendum