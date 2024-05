Elezioni, Leoluca Orlando (Europa Verde-Sinistra Italiana) incontra gli elettori marsalesi

I candidati dell’Alleanza Verdi Sinistra Italiana continuano il loro tour elettorale in Sicilia, con un evento previsto a Marsala domenica 19 maggio alle 17.30, presso l’Enoteca Albaria in Via Garibaldi 10 L’entusiasmo attorno ai candidati è palpabile, grazie alle battaglie decisive per il futuro della Sicilia che questa lista sta portando avanti. Leoluca Orlando, capolista nelle Isole, ha espresso dure critiche al Governatore Schifani per il silenzio riguardo alla decisione di costruire un deposito di sostanze nucleari e radioattive a Fulgore e a Calatafimi Segesta.

Orlando ha anche manifestato forte opposizione alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, definendola un’opera contraria a tutte le più elementari regole tecniche e devastante per l’ambiente. I 14 miliardi di euro destinati al progetto, ha affermato, serviranno solo ad arricchire progettisti e politici consenzienti. All’incontro, coordinato da Mattia Filippi, portavoce provinciale di Europa Verde, parteciperanno anche i candidati Giuliana Fiertler, archeologa, componente del coordinamento No Ponte e velista ed Emanuele Barbara, esperto del terzo settore e Assessore nella giunta Tranchida a Trapani.