Dà fuoco a rifiuti abbandonati, un arresto nel trapanese

La polizia di Stato ha condotto un’operazione di contrasto allo stoccaggio e allo smaltimento illeciti di rifiuti in 33 province, in collaborazione con la Polstrada e le Agenzie regionali per la protezione ambientale. Dal 13 al 15 maggio sono state ispezionate oltre 168 aree, 40 delle quali sono state sequestrate. Delle 1.763 persone identificate, 103 sono state denunciate per reati connessi all’illecita gestione dei rifiuti, due quelle arrestate in flagranza di reato. Sono state contestate oltre 85 violazioni amministrative per un importo superiore ai 200 mila euro.

In provincia di Trapani, in particolare, è stata arrestata in flagrante una persona per attività di gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Altre persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti e inquinamento ambientale. In provincia di Siracusa, sono stati controllati 14 siti adibiti allo smaltimento dei rifiuti, 7 dei quali sono stati sequestrati per le numerose irregolarità accertate. In provincia di Caltanissetta, sono state sequestrate 4 aree per la presenza di rifiuti in stato di abbandono, nonché di materiale eternit e ferroso. Durante le attività, sono state denunciate 7 persone per deposito incontrollato.