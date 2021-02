Alcamo 2021, Fratelli d’Italia: “Centrodestra alle urne con la coalizione di Musumeci”

Si scaldano i motori ad Alcamo in vista della prossima campagna elettorale per le amministrative. Nella giornata di ieri si è riunito il direttivo di Fratelli D’Italia -Alcamo alla presenza del coordinatore regionale Giampiero Cannella e del commissario provinciale Maurizio Miceli.

Fratelli D’Italia proseguirà nel percorso già avviato della coalizione di centrodestra per Alcamo con l’auspicio che si proponga la coalizione che sostiene il presidente Nello Musumeci.

Per FdI “è assolutamente imprescindibile che il progetto politico che si presenterà ad Alcamo parta da un rinnovamento sia nella classe dirigente sia nei programmi, con una candidatura a sindaco che sia autorevole e in discontinuità con il passato”.

“Fratelli D’Italia – conclude il coordinatore comunale Alessandro Fundarò – è pronta ad offrire alla città di Alcamo una propria proposta politico-amministrativa in continuità con il centrodestra”.