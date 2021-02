Over 80 mandati a Favignana per vaccino Covid, il sindaco di Marsala scrive all’Asp

Anche al Comune di Marsala e principalmente al sindaco Massimo Grillo sono pervenute decine di segnalazioni di soggetti anziani ultraottantenni o dei loro familiari che lamentano il fatto che effettuando la prenotazione per il vaccino anti covid-19 hanno avuto assegnata dalla piattaforma di gestione la sede di Favignana. Il nostro articolo qui.

“E’ una situazione delicata – sottolinea Grillo -. Quando ci sono giunte le prime segnalazioni pensavamo a degli errori di digitazione ed invece così non è. Perché chi in questi ultimi giorni, sembra anche dagli altri Comuni della Provincia, si è prenotato con qualche giorno di ritardo ha potuto optare per la sola scelta del presidio di Favignana. Del problema abbiamo interessato la Direzione dell’Asp e speriamo presto di poter trovare una soluzione”.

Al momento solo questo può dire il primo cittadino lilybetano in merito alla vicenda. Si cercherà di capire meglio nelle prossime ore, ma probabilmente, in base alle dosi disponibili, anche l’Asp dovrà capire interfacciandosi con le Autorità competenti.