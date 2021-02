Vaccino Covid a Over 80: in Provincia chi si prenota viene assegnato a Favignana. Il caso

Da diversi giorni, in Provincia di Trapani, per la prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra 80enni, sta accadendo un fatto singolare. Già sono migliaia le prenotazioni sul sito http://vaccinocovid.gov.it in tutta l’isola. Da giorni, nel trapanese, molti cittadini “ritardatari” ma sempre in tempo – così come previsto dal protocollo – stanno effettuando le prenotazioni per i propri cari Over 80. Nel momento in cui, però, effettuano tutta la procedura, viene assegnato loro il centro vaccinale più vicino.

Fin qui tutto bene, se non fosse che a diversi cittadini – principalmente tra Marsala, Trapani e zone limitrofe – è stato assegnato il centro vaccinale di Favignana.

“Come posso portare i miei genitori ultraottantenni sull’isola – ci dice una cittadina marsalese -? Sono ancora molto autonomi, ma dovrei accompagnarli sull’aliscafo, tempo permettendo, con gravi disagi di spostamento. Se non nella nostra città, anche a Trapani sarebbe molto più agevole”.

I telefoni della nostra redazione squillano e in tanti ci raccontano della prenotazione sul sito e di doversi recare a Favignana per il vaccino anti-covid ma di dover rinunciare per diversi motivi.

L’Asp di Trapani dispone ad oggi di circa 400 vaccini al giorno che vanno distribuiti per l’intero territorio. Nelle città più popolate, come ad esempio Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, ovviamente, le prenotazioni sono maggiori e quindi la fornitura giornaliera di vaccini viene utilizzata in tempi molto rapidi. Le sedi designate per la somministrazione delle dosi, infatti, sono Trapani, Marsala, Mazara, Alcamo, Castelvetrano, Salemi, Favignana e Pantelleria.

L’isola egadina avendo meno cittadini in questo periodo residenti, ha più posti naturalmente e sarebbe anche “il posto più vicino” ma non quello più agevole su un’isola con i mezzi di trasporto che ancora oggi sono a capienza ridotta.

Insomma, pare si debba attendere per soddisfare tutti, l’implemento degli slot di prenotazione, ma probabilmente si dovrà attendere marzo e l’arrivo di nuove dosi di vaccino.