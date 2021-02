Marsala: PD con Anpi, Cento Passi e Rifondazione per la proposta di legge contro la propaganda fascista

Il Partito Democratico di Marsala, per il tramite della segretaria Rosalba Mezzapelle, aderisce assieme ad altri partiti alla campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge contro la propaganda e i messaggi inneggianti al fascismo e nazismo. “Abbiamo assistito, negli ultimi tempi, al proliferare di simboli che inneggiano al fascismo ed al nazismo, tutto ciò ci allarma e ci induce a non sottovalutare il ritorno di ideologie pericolose e temibili. Ciò avviene anche nei territori e gli episodi di razzismo e di violenza impongono alle forze sane della nostra città ad attivarsi per evitare che si sfregino i principi democratici sanciti dalla Costituzione Italiana – affermano dal Circolo -. È assolutamente necessario, non lasciare spazio alla tolleranza verso chi agisce utilizzando la propaganda e i simboli che richiamano al partito fascista o nazionalsocialista tedesco, come eco di ritorno a quel passato drammatico, doloroso, funesto”.

Pertanto l’A.N.P.I. sezione di Marsala, il Partito Democratico di Marsala, Cento Passi e Rifondazione Comunista, aderiscono alla campagna di raccolta firme a sostegno della proposta di legge contro la propaganda e i messaggi inneggianti al fascismo e nazismo ed invitano la cittadinanza tutta a recarsi presso il Comune di Marsala, ad apporre la propria firma ad un’iniziativa popolare per difendere la Costituzione ed i suoi valori.