Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi ricoverato in gravi condizioni

Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime nella sua abitazione. L’ipotesi più probabile è quella di un’intossicazione da monossido di carbonio. Manfredi era in casa con la scrittrice Antonella Prenner, anche lei ritrovata priva di sensi.

L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni: lui in serata di ieri 11 febbraio è stato trasferito con l’elisoccorso dal 118 all’ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica.

La scrittrice, autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre (2018), è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I