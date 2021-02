Sicilia e Calabria in pressing su Draghi per il Ponte di Messina

Il governo regionale siciliano insiste sulla necessità di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Così, in vista della nascita del nuovo governo nazionale, presieduto dall’economista Mario Draghi, il presidente della Regione Nello Musumeci annuncia la sottoscrizione di un documento congiunto da parte della giunta siciliana e di quella calabrese, per chiedere al nuovo Governo di riavviare il progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto. L’annuncio da parte dei presidenti di Sicilia e Calabria, Nello Musumeci e Nino Spirlì, è stato formalizzato nel corso di una riunione in videoconferenza organizzata da Lettera 150, l’associazione di professori universitari che sta elaborando proposte per il superamento dell’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus e per la ripartenza del Paese.

«Con il governatore della Calabria – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – abbiamo concordato di predisporre un documento comune col quale riproporre al nuovo governo, tra le infrastrutture prioritarie, il collegamento stabile nello Stretto di Messina. Abbiamo bisogno di sapere se il presidente Draghi condivide l’esigenza di completare il corridoio transeuropeo includendo questa infrastruttura essenziale».