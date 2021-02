Marsala, sopralluogo in via Vecchia Mazara: “Superare le problematiche”

Marsala: sopralluogo in via Vecchia Mazara. Gli assessori Arturo Galfano (Lavori pubblici) e Giuseppe D’Alessandro (Acquedotto) unitamente al dirigente dell’Ufficio Tecnico Pier Benedetto Mezzapelle e del funzionario tecnico Girolamo Parrinello, presente il consigliere comunale Mario Rodriquez, hanno effettuato un accurato sopralluogo sulla via Vecchia Mazara per valutare le possibili soluzioni ad alcune problematiche dell’importante arteria stradale che serve il versante sud e che risulta essere, per alcuni chilometri, un’alternativa valida sia alla statale 115 Marsala-Mazara che alla litoranea S.P. 84 Marsala- Petrosino.

Il problema più significativo, sollevato più volte negli anni dalla consigliera Rosanna Genna ma anche dal consigliere Ivan Gerardi, è quello che durante le giornate di pioggia più intesa la strada si allaga in diversi punti e i tombini si sollevano. Questo con il risultato che spesso la via viene chiusa dalla Polizia Municipale perché costituisce pericolo per i conducenti dei veicoli che vi transitano. Questo senza trascurare i disagi per chi via abita.

“Non è un problema di facile soluzione – precisano gli assessori Galfano e D’Alessandro. Con i dirigente tecnico Mezzapelle abbiamo ipotizzato alcune soluzioni che comunque dovremo valutare attentamente. Quella più importante riguarda la sostituzione della condotta fognaria con una di più grande capacità in grado di convogliare le acque bianche piovane nella vicina stazione di sollevamento. E’ chiaro che si deve risolvere questo delicato problema perché si tratta di una strada assai trafficata e utilizzata soprattutto da chi risiede nel versante sud della Città”.