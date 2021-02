Premialità 2017 differenziata a Marsala, pubblicati gli aventi diritto. Il settore Servizi Pubblici del Comune di Marsala ha pubblicato l’elenco alla “Premialità 2017” per il conferimento differenziato dei rifiuti. Riguarda gli utenti che hanno direttamente provveduto allo smaltimento dei rifiuti nelle Isole ecologiche e nei Centri di Raccolta del territorio, certificandone il conferimento stesso. I primi 500 contribuenti in graduatoria, come stabilito sin dal 2014, potranno decurtare dalla Tassa Rifiuti l’importo – da un minimo di 20 ad un massimo di 75 euro – riferito alla quantità ponderata di rifiuti conferiti nel corso dell’anno.

Entro marzo, gli aventi diritto alla premialità potranno comunicare all’Ufficio Tributi (protocollogenerale@comune.marsala.tp.it protocollo@pec.comune.marsala.tp.it) se intendono detrarre il bonus dalla terza rata Tari 2020 in scadenza il 16 marzo 2021 oppure, in alternativa, da eventuali debiti delle annualità 2018/2019. In mancanza della suddetta comunicazione, si provvederà d’Ufficio ad imputare il premio sul debito più vecchio: in assenza di debiti, la somma sarà compensata sull’annualità 2021.

Si evidenzia che nel periodo di pubblicazione della graduatoria (15 giorni), eventuali chiarimenti potranno richiedersi ai seguenti recapiti: saladino.stefano@comune.marsala.tp.it, galfano.natale@comune.marsala.tp.it; telefono 0923993.854-850.