Rosario Livatino sarà proclamato beato il prossimo 9 maggio

Il 9 maggio, Rosario Livatino sarà proclamato beato. La notizia è stata data oggi dall’Arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro e dall’arcivescovo coadiutore, monsignor Alessandro Damiano. La data, scelta non a caso, è la stessa in cui, nel 1993, Giovanni Paolo II proclamò dalla Valle dei Templi la sua celebre omelia contro Cosa Nostra, a poco meno di un anno dalle Stragi di Capaci e via D’Amelio.

Rosario Livatino fu assassinato all’età di 37 anni, nel corso di un agguato consumatosi sulla strada che collega Canicattì ad Agrigento. L’omicidio avvenne il 21 settembre del 1990. Di Livatino sono noti il coraggio, il rigore morale e professionale, ma anche la profonda fede religiosa, che lo rendeva inavvicinabile dalle organizzazioni criminali, che anche per questa ragione decisero di ucciderlo, come dichiarato anche da uno dei mandanti del delitto durante la seconda fase del processo di beatificazione, concluso con il decreto con cui Papa Francesco, lo scorso 21 dicembre, ha riconosciuto il martirio di Rosario Livatino in odium fidei.

La celebrazione avverrà domenica 9 maggio, presso la Basilica di Agrigento. Rosario Livatino sarà il primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica.