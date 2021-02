Alcamo: sanificazione nelle scuole. Nuovo calendario di raccolta vetro e metalli

L’ufficio ambiente del Comune di Alcamo rende noto che domani, 6 febbraio, presso tutti gli edifici scolastici comunali – Direzione Didattica San Giovanni Bosco, I.C.S. Nino Navarra, I.C.S. Sebastiano Bagolino, I.C.S. Pietro Maria Rocca, I.C.S. Maria Montessori – verrà effettuato il servizio di sanificazione.

La ditta che eseguirà degli interventi è la SEA SRL con sede legale a Palermo.

Inoltre la raccolta del vetro e dei metalli, come afferma in un comunicato stampa il Comune di Alcamo, va fatta separatamente.

Di seguito il calendario per i mesi di Febbraio e Marzo

– Zona Verde: VETRO 5 e 19 FEBBRAIO

– Zona Verde: METALLI 12 e 26 FEBBRAIO

– Zona Verde VETRO 5 e 19 MARZO

– Zona Verde METALLI 12 e 26 MARZO

– Zona Azzurra: VETRO 4 e 18 FEBBRAIO

– Zona Azzurra: METALLI 11 e 25 FEBBRAIO

– Zona Azzurra VETRO 4 e 18 MARZO

– Zona Azzurra METALLI 11 e 25 MARZO

Il servizio di ritiro dei pannolini verrà effettuato per l’utenza che ha presentato apposita richiesta al Comune, in caso contrario, gli operatori non potranno procedere con il ritiro. Per usufruire del servizio si dovrà provvedere a presentare la richiesta agli uffici di competenza del Comune di Alcamo, inviando una mail ai seguenti indirizzi: ambiente@comune.alcamo.tp.it e/o msettipani@comune.alcamo.tp.it Nella richiesta di attivazione del servizio è fondamentale indicare l’indirizzo presso il quale effettuare il ritiro.

Inoltre, il cantiere ha iniziato il suo servizio lunedì scorso, pertanto è possibile che possano verificarsi dei disguidi, ma l’ufficio e la ditta sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi per l’utenza.