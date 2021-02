Marsala: ripulita piazza Francesco Pizzo

Prosegue l’azione di sistemazione e pulizia delle aree a verde del territorio marsalese. Dopo i giardinetti delle Case Popolari di via Istria, di piazza Caprera (dove si è anche registrata una collaborazione pubblico-privato), del Salato e del lungomare colonnello Maltese, ad inizio di settimana è stata la volta di piazza Francesco Pizzo (ex Inam). L’intervento ha riguardato oltre alla sistemazione del verde dell’aiuola e la pulizia anche la rimozione di diversi copertoni usati che erano stati posti in mezzo al giardinetto nell’ambito di un apposito progetto formativo e che poi si erano deteriorati per il mancato utilizzo e per la vetustà.

“Il nostro impegno di sistemazione e bonifica degli spazi a verde dislocati nel territorio continua – sottolineano gli assessori Michele Milazzo e Arturo Galfano -. Abbiamo operato in piazza Pizzo ma presto renderemo più funzionali, pulite e accoglienti altre zone della nostra città”.