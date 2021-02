Ultima conferenza stampa di Conte: “A 5 Stelle dico ci sono. A PD e Leu continuiamo”

Giuseppe Conte ha tenuto la sua ultima conferenza stampa da Presidente del Consiglio. Ringraziando Mattarella e le forze politiche che hanno creduto nel suo Governo tecnico, dice di aver incontrato Mario Draghi, presidente incaricato: “Qualcuno mi definisce come un ostacolo alla formazione di Governo. I sabotatori cerchiamoli altrove, non mi conoscono o parlano in mala fede. Io lavorerò al fine di creare una nuova esperienza di Governo per il bene del Paese per risolvere le urgenze sul piano economico-sociale del Paese. Auspico un governo politico solido, con una sufficiente coesione per operare scelte politiche urgenti”.

“Mi rivolgono agli amici del Movimento 5 Stelle – dice ancora Conte – io ci sono e ci sarò. Al Pd e a Leu dico di lavorare insieme ancora come abbiamo fatto con l’Alleanza dello Sviluppo Sostenibile che stava iniziando a dare buoni frutti”.

Al momento, alla domanda di una disponibilità a fare il ministro, Giuseppe Conte ha slittato, lasciando il piazzale di fronte Palazzo Fici.