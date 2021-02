Marsala: nuove nomine da Grillo, arrivano due componenti del Nucleo Valutazione dirigenti e funzionari

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo, nell’ottica della riorganizzazione e della migliore funzionalità dell’apparato burocratico-amministrativo e in applicazione della normativa di legge, ha firmato un nuovo provvedimento di nomina: due componenti esterni del Nucleo di Valutazione. La determina sindacale fa seguito alla selezione pubblica cui hanno preso parte complessivamente 22 candidati, 17 dei quali sono stati ammessi, 4 esclusi perché non in possesso dei requisiti necessari e 1 non ammesso per propria rinuncia.

A effettuare la valutazione comparativa dei curriculum dei professionisti ammessi, è stata una Commissione composta dal Segretario Generale e dal Dirigente del Settore Risorse Umane. I professionisti scelti, anche per l’esperienza maturata ritenuta necessaria per l’incarico da svolgere, sono Pietro Savona di Trapani (Presidente) e Loredana Maria Ester Giustini di Marsala (componente). I due nuovi componenti esterni del nucleo di valutazione, che sono regolarmente iscritti all’Albo nazionale degli O.I.V. (Organismo indipendente di valutazione), avranno il compito di valutare il lavoro svolto dai dirigenti e delle posizioni organizzative (funzionari) e rimarranno in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta. Savona e Giustini prendono il posto di Mario Caldarini e Paolo Leonardi, il cui incarico era scaduto al termine del mandato della passata Amministrazione. Ieri pomeriggio i due nuovi componenti esterni del Nucleo di valutazione sono stati ricevuti dal Sindaco Massimo Grillo e dal suo Vice Paolo Ruggieri che hanno formulato loro gli auguri di buon lavoro.