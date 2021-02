Confederazione Professioni Intellettuali: Giancarlo Pocorobba nuovo referente a Trapani e Messina

L’avvocato Giancarlo Pocorobba è il nuovo referente della Confederazione Italiana delle Professioni Intellettuali (CIU) per le province di Trapani e Messina. La CIU, membro del CNEL, del Comitato Economico e Sociale Europeo in quel di Bruxelles e dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, rappresenta gli interessi dei quadri dirigenti, professionisti, ricercatori, consulenti e soggetti di elevate professionalità.

“Ringrazio, per la fiducia accordata, la Presidente nazionale CIU Dott.ssa Gabriella Ancora – le parole di Pocorobba – manifestando, sin da subito, il massimo impegno per la cura e la salvaguardia degli interessi portati avanti da questa magnifica realtà sindacale. Lo scopo della CIU, tra gli altri, è quello di unire, in sinergia sociale, il pubblico e il privato, nell’esclusiva attività di promozione della solidarietà orizzontale e sociale”.